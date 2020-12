Pět minut a třicet sedm vteřin. Tolik času věnoval prezident Miloš Zeman ve svém vánočním projevu covidu-19, vládním opatřením a očkování, které je v tuto chvíli asi to jediné, co nás může rychle vyvést z té úděsné koronavirové krize. Pět a půl minut z celkových skoro čtrnácti. A to Miloš Zeman mluví hodně pomalu a ještě musí vždy urazit spoustu lidí, aby si udělal dobře.

Je to málo. Tedy přesněji, je to málo na prezidenta země, na toho zchátralého (nemluvím tu o jeho fyzické schránce) a zapšklého pána, který tu funkci právě teď vykonává, je to až až. Je to málo na lídra státu.