Vývoj voličských preferencí naznačuje mírné změny v trendu a oslabení dřívější hegemonie ANO a Andreje Babiše, ale je otázka, zda se totéž odehrává také v obsahu politiky, v reálné politické síle a jejím potenciálu do budoucna.

Na začátku pandemie všichni intuitivně pochopili, že klíčové pro budoucí politický úspěch bude to, co přijde po jejím skončení a jak bude konkrétně vypadat "Marshallův plán" pro obnovu Česka – v jednu dobu jsme měli dokonce tři NERVy (a jejich politické sponzory), které se předháněly v ambici postavit se do čela ekonomické pomoci pandemií zasaženého hospodářství. Po půl roce reálně funguje jeden, ten vládní, který plně kontroluje Andrej Babiš. Zasedají v něm všichni relevantní decision i opinion makeři českého byznysu a všichni více či méně svorně pracují pro ANO a Andreje Babiše, Karla Havlíčka a Alenu Schillerovou na "jejich" plánu obnovy Česka. A Babiš si dává velký pozor, aby jednotlivé členy NERV držel v mediálním pozadí, což nakonec vyhovuje oběma stranám – členové NERV se od jednotlivostí i protagonistů na vládní úrovni mohou kdykoli distancovat, Babišovi to ale dává vysoce kvalitní odborný background, který opozici chybí.