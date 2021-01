Aby mělo očkování kýžený efekt a zachránilo nás před epidemií koronaviru, je třeba proočkovat až 70 procent populace, říkají odborníci a vláda. Podle posledního průzkumu STEM projevuje ochotu nechat se očkovat jen 39 procent obyvatel Česka. Polovina lidí, kterých je k úspěchu potřeba. Takže něco tady prostě velmi nefunguje.

My samozřejmě tušíme co; je to zase Andrej Babiš a jeho lidé (a vy, co mi píšete, že je té jeho kritiky už moc, pardon, ale jak to chcete říct jinak?).