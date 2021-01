To je náš protest, oznámili jsme posluchárně plné zoufalých postgraduálních studentů, kteří bezprostředně po zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem přišli na naši první přednášku v Praze nazvanou Leadership a obecné blaho. Protestovali jsme debatou o povaze uplatňování vůdčích schopností prostřednictvím děl, jako je Franklova kniha A přesto říci životu ano (Man’s Search for Meaning) či Nemožné chvíli potrvá (The Impossible Will Take a Little Time) Paula Loeba.

Nastal čas zvýšit povědomí o tom, co je na lidské duši dobré, pravdivé a krásné, v reakci na to, co je děsivé, kontroverzní a cynické. To druhé bylo jednodušší, s tím prvním má lidstvo v bouřlivých dobách těžkou práci. A poté, co rozlícený dav násilně vtrhl do budovy Kapitolu z podnětu stejného prezidenta, proti němuž jsme v roce 2017 "protestovali", nastal čas protestovat znovu.