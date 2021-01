Jak se říká někomu, kdo se snaží, aby se k veřejnosti dostaly jen některé informace? Ty, které se mu hodí? Cenzor? A co když se takhle chová ministr vlády? Jak mu říkat, když se člověk hned nechce uchýlit k výrazu ministr propagandy?

Jan Blatný měl být ale ministrem zdravotnictví, a to dokonce ministrem především odborným, protože se do svého jmenování vůbec nepohyboval v politických kruzích. Andrej Babiš na Blatného narazil náhodou. Poté, co se bývalý ministr a podnikatel ve zdravotnictví Roman Prymula znemožnil podivnou noční schůzkou s kamarády Jaroslava Faltýnka na pražském Vyšehradě, oslovil Babiš mimo jiné i šéfy velkých nemocnic, ti odmítli, ale dali premiérovi tip na náměstka brněnské fakultní nemocnice a předního odborníka na poruchy srážlivosti krve Jana Blatného. Člověka, o kterém se do té doby psalo jen proto, že bránil během první vlny i dříve, aby nemocné děti na jeho oddělení navštěvovali jejich rodiče.

Nominace lékaře Blatného slibovala, že se v klíčové fázi koronakrize postaví do čela stěžejního resortu odborník, kterým nehnou žádné politické hrátky, byť by je na něj zkoušel třeba sám Faltýnek. Že půjde o někoho, kdo konečně nebude ve vleku té urputné snahy premiéra přizpůsobit úplně cokoliv co nejvyššímu skóre v žebříčku nejoblíbenějších politiků. Tak jsme se těšili...