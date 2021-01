Do politiky jde "polda", chlap přísný, ale spravedlivý. Není to žádný "miliardář", protože ty přece nechceme. "Třicet let spal na ubytovně". Chudák. A proč?! Aby od nás držel co nejdál to "zlo". "Honil lumpy", ale ti měli "často navrch", měli "víc peněz, víc techniky". Chtěli mu "navždycky zacpat pusu". Kdo? Na tom nezáleží, podstatné je, že on si ji zacpat "nenechá. Nikdy." Nech si to všeci zapametajů. Ne, pardon, to je někdo jiný.

Tohle je Robert Šlachta. Bývalý šéf elitního policejního útvaru, který měl v Česku bojovat s mafiemi, před sedmi lety poslal na úřad vlády desítky policistů, položil vládu Petra Nečase, fakticky nastartoval kariéru Andreje Babiše, přičemž dodnes nebyl nikdo z obviněných politiků odsouzen, neprokázala se žádná korupce, žádné mafiánské spolčení a nikde nejsou ani ty zabavené desítky kilogramů zlata. Zůstala jen otázka, jestli nebyla nějaká ta podezření oprávněná a Šlachta se svým týmem jejich vyšetřování zbabrali, nebo to celé bylo neskutečně přemrštěné a nebezpečně iracionální.

Pak se Robert Šlachta odmlčel, ale neudržel se, loni napsal knihu o tom, jak dobrým policistou byl, jak ho kdosi odstranil (ano, netušíme, jaké zlé síly to byly, ale do hrdinského příběhu to prostě patří), následně si s několika bývalými kamarády od policie půjčil peníze, najal kameramana s dronem, natočil sugestivní video a ve středu oznámil, že bude kandidovat v říjnových sněmovních volbách. Své hnutí nazval Přísaha, což pěkně naznačuje směr, kterým se Robert Šlachta chystá při shánění volebních hlasů vydat.