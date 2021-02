Může to být slučování, které by pod taktovkou nejbohatšího Čecha Petra Kellnera vytvořilo třetí největší bankovní skupinu na tuzemském trhu, hlásají novináři v palcových titulcích o námluvách PPF a Monety. Analytici se předhánějí v odhadech, co by měla Moneta vyjednat a kde vidí zádrhely. V jedné věci se mýlí. Vyjednávat se nebude. PPF a Moneta totiž už vyjednávají.

Manažeři z obou skupin se znají dobře. Oťukávali se už v roce 2018 a už tehdy si notovali. Celou legraci tenkrát zařízli akcionáři Monety, kteří považovali náklady transakce za příliš vysoké. Ani jeden z manažerů PPF nebo Monety nepatří mezi studenty začátečníky, kteří nevědí, co dělají. S transakcemi mají spoustu zkušeností a i jejich staronový postup ukazuje, že své kroky naplánovali nejen lépe, ale dokonce se mohli inspirovat třeba u J&T a EPH pánů Tkáče a Křetínského, kteří velmi podobně postupují v případě německého řetězce Metro.