To, že vláda prezentuje neschválení nouzového stavu jako konec světa, není překvapivé. Koneckonců za žádných jiných okolností neměla tolik možností omezovat obyvatele Česka a zasahovat jim do života, aniž by je musela o něco prosit, případně něco vysvětlovat.

A nikdy dřív nemohla naprosto beztrestně utrácet v zájmu vyššího dobra. Stamiliony a miliardy sem, případně onam a i když jde o čistě vyhozené peníze jako například v případě polní nemocnice, případně nepoužitelných ochranných pomůcek, pořád to přece dělá "pro lidi".