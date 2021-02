V neděli se mnozí z nás zaradovali, že Andrej Babiš už není v nějakém volebním modelu na prvním místě. Nová studie agentury Kantar CZ ho poprvé po letech odsunula na druhé místo. První by byla koalice Pirátů a STAN. Radujeme se, že Babiš, špatně vládnoucí miliardář, konečně klesá, ale přehlížíme jednu špatnou zprávu - on totiž pořád velmi pevně drží jako kořist levicového voliče. A to není dobré pro nikoho.

Zaprvé, Andrej Babiš nijak zvlášť neoslabil. Proti loňskému listopadu dokonce číslo o procentní bod a půl v modelu Kantaru narostlo. A když se výsledky průzkumu rozpočítají bez obou opozičních koalic, ANO je stále první. Důležitá čísla jsou ale i na chvostu tabulky. KSČM na pěti procentech, vládní ČSSD na čtyřech. I po roce naprostého zmaru a neskutečně zpackaného spravování státu za koronakrize zůstávají levicoví voliči u Babiše. Dokonce se zdá, že je dál úspěšně vysává.