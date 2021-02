Andrej Babiš ukončil spolupráci se svým poradcem a bývalým ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou. Ten totiž veřejně vyzývá k tomu, aby lidi zůstávali kvůli pandemii doma, ale ve čtvrtek usedl jako VIP host na tribuně fotbalové Slavie, aby se podíval na slavný zápas s britským Leicesterem.

Bylo to nula nula, ale Roman Prymula body ztratil. A Andrej Babiš udělal dobře, že spolupráci s Prymulou ukončil. (Ano, i my umíme současného premiéra pochválit, když je za co). Prymula neporušil žádné nařízení, diváci byli na stadionu povoleni, měl čerstvý negativní test, měl respirátor... Jde ale o symboliku. Ta je v těchto dnech a týdnech mimořádně důležitá. Není možné kázat jako reprezentant státu vodu a pak pít na fotbale pivo. Premiér Babiš to správně označil za papalášství.