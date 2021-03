Když je nějaká politická strana téměř osm let v opozici, mělo by ji to posílit. Mělo, ale nesměla by to být ODS. Občanští demokraté bývali vládní stranou, ale dnes jsou – i po takové době – až na pátém místě aktuálního žebříčku preferencí. A to o sobě stále uvažují jako o někom, kdo by po říjnových volbách mohl sestavovat vládu.

Ambice ODS jsou sympatické, ale průzkumy už dlouho ukazují, že jsou přestřelené. Skutečným soupeřem občanských demokratů není Andrej Babiš. ODS Petra Fialy se k němu nedokáže dotáhnout. Vzdalují se jí i Piráti se STAN a spojení s lidovci a topkou nepomáhá. Možná naopak. Reálným soupeřem ODS je dnes totiž Tomio Okamura. A to nejen matematicky.