Před rokem, 13. 3. 2020: “To nejlepší, co mohou lidé udělat, je zůstat doma. Samozřejmě nakoupit si, ale moc se v tom obchodě nezdržovat, zůstat doma a prostě to vydržet. Já vím, že je to těžké. Prostě to musíme vydržet.”

O tři dny později, 16. 3. 2020: “Jediný způsob, jak se dá čelit těm 368 mrtvým denně, je to, že to těm lidem konečně dojde, zůstanou doma, budou chodit akorát do práce a maximálně si nakoupit a že to prostě společně aspoň těch 10 dní nebo 14 dní vydržíme.”

Deset nebo čtrnáct dní.

25. 3. 2020: “Lidé mají pocit, že už ta hrozba povoluje. No nepovoluje. Jediným způsobem, jak to vydržíme a zvládneme, je to, že budeme dodržovat ta nařízení.”

O den později, 26. 3. 2020: “Zatím ty křivky nárůstu jsou podstatně pomalejší než v Itálii nebo ve Španělsku, takže se zdá, že ta opatření fungují, ale musíme vydržet.”

O další tři později, 29.3. 2020: “Vypadá to, že ta vládní opatření fungují, nicméně já jsem velmi opatrný, protože jakmile někde někdo řekne, že to funguje, tak reakce většinou našich lidí je ta, že vyrazí do parků a na předzahrádky a začnou to oslavovat – a to samozřejmě není dobrý nápad, je potřeba vydržet.”

Ještě můžete?

3. 4. 2020: “Pro nás je to důkaz toho, že ta včas nastavená bariérová opatření fungují a prosíme všechny občany, aby ještě vydrželi.”

8. 4. 2020: “Jakkoliv to může vypadat, že ta čísla jsou dobrá, a jsou dobrá, tak jsou dobrá jenom kvůli tomu, že naši občané nařízení vlády dodržují, takže je chci požádat o to, aby vydrželi i přes Velikonoce.”

12. 4. 2020: “Pokud chceme, abychom ten virus porazili, tak musíme vydržet. Já vím, že je to nepříjemné, ale musíme to vydržet.”