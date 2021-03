Jestli chcete vědět, proč v sobotu zkolaboval monstrózní digitální projekt státu zvaný Sčítání lidu, vyslechněte prosím nejdříve tento příběh:

Před rokem a půl se v restauraci Mlsnej Kocour na pražském náměstí Míru sešli dva muži, aby si popovídali o zakázce na systém vyplácení sociálních dávek. Stala se totiž taková věc: ucházely se o ní dvě firmy, DXC Technology a OKsystem. První nabídla, že systém vytvoří a bude provozovat za 267 milionů, druhá za třikrát více peněz, za 829 milionů. Ministerstvo práce a sociálních věcí nejdříve ze soutěže OKsystem vyloučilo. Ne snad že by byl tak drahý. Ale proto, že mimo jiné tento systém tu už provozoval nějakou dobu tak „dobře“, že se někteří úředníci a politici obávali, že další zakázku už nezvládne. Jenže co se nestalo, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vrátil OKsystem zpátky do hry. Došlo tedy na skutečnou soutěž a OKsystem neuspěl, kvůli ceně. Vyhrála levnější DXC Technology. Jenže co se zase nestalo: OKsystem podal stížnost a ministerstvo tentokrát vyloučilo vítěze DXC Technology. Proč? Protože byl příliš levný.