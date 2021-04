Ruskou strategií je rozdělovat Evropany podél různých linií uvnitř jednotlivých zemí i celé národy mezi sebou. A to platí i o četných euroskeptických stranách a formacích, které – kdyby se byly schopny dát na evropské úrovni dohromady – by mohly všem proevropským stranám pořádně zatopit. Ale je to právě vztah k Rusku, který dělí středoevropské euroskeptiky, jako polskou vládní stranu Právo a spravedlnost, od některých jejich potenciálních spojenců, jako je italská Liga vedená Matteem Salvinim.

Vytvořit evropskou internacionálu nacionalistů už se jednou nepovedlo. Nyní to svými způsoby zkouší maďarský premiér Viktor Orbán, jehož partaj Fidesz opustila frakci Evropské lidové strany jen krátce předtím, než by z ní byla i tak vyhozena. Maďarský vůdce má však evropské ambice, je mazaný jak liška a ve vztazích se svými evropskými partnery umí kráčet po hodně napjatém a tenkém laně. Tak proč nezkusit vstoupit do evropské historie jinde a jinak.

Jenže vztah k Rusku, který má (v mládí velmi antirusky naladěný) Orbán nyní více než vřelý, byl hlavním důvodem, proč čtvrteční setkání tří zástupců euroskeptických formací bylo jen dalším reklamním cvičením maďarského premiéra vůči domácímu i zahraničnímu publiku.