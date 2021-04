Co je výsledkem víkendového sjezdu ČSSD? Zkusme ho formulovat v pěti otázkách a odpovědích. A dopředu řekněme, že se to sociálním demokratům nebude líbit.

Na klíčovou otázku, zda ČSSD vykročila na sjezdu rázně k záchraně, musíme odpovědět, že nikoliv. Zvolili si do čela opět Jana Hamáčka, politika, který dovedl stranu do nejhorší situace za celou dobu její existence, pokud nepočítáme slučovací sjezd s KSČ v roce 1948. Před dvěma lety Hamáček sliboval 10 procent hlasů, nyní se ČSSD topí pod pětiprocentní hladinou. U většiny delegátů ale převážila představa, že změna, kterou by představovali Tomáš Petříček nebo Kateřina Valachová, by byla jen k horšímu. Což ukazuje na naprostou bezradnost a personální vyprázdněnost partaje.