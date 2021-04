Jako pirátská strana máme za sebou jedenáct let práce, naši lidé pracují v Poslanecké sněmovně, ve vedení krajů i měst, máme mnoho zastupitelů. Srovnejte to s tím, že tady byly v minulosti strany, které měly mnohem kratší trvání než my. Třeba takové Věci veřejné, které vybíraly lidi v konkurzech a brzy z nich dělaly ministry.

Takhle se předseda Pirátů Ivan Bartoš před několika dny vysmál v rozhovoru pro Aktuálně Věcem veřejným. Pro ty, kdo si je už nepamatují (šťastlivci), šlo o takovou podivnou malou stranu, o jejíž personální politice nejlépe vypovídá, že za ně ve vládě seděl Radek John a o jedné jejich významné člence vznikla divadelní hra s názvem Blonďatá bestie. To vám byla tak bláznivá strana, že vybírala lidi v konkurzech a brzy z nich dělala ministry, což dělá jen… počkat… aha, Česká pirátská strana.