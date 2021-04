Šli jsme do vlády proto, abychom zabránili excesům nevyzpytatelného populistického miliardáře Andreje Babiše, říkávali sociální demokraté. Ne snad, že by se jim to dalo věřit, ale teď se svět české politiky zřejmě ještě o něco víc zbláznil, protože je to Andrej Babiš, kdo se snaží bránit zemi před excesy svého malého vládního partnera.

ČSSD se totiž za pouhý jeden týden proměnila v riziko pro naši prozápadní demokracii a do role jejího největšího hlídače se postavil Andrej Babiš, když zarazil pondělní cestu Jana Hamáčka do Moskvy pro Sputnik V. Je jasné, co ta cesta ve skutečnosti znamená, a nejspíš málokdo rozumný se nechává zviklat „pravdami“ prezidenta Miloše Zemana o tom, že vakcína přece není žádná politika. Samozřejmě je. V případě Ruska je to především politika. Je to snaha prezidenta Vladimira Putina naočkovat co největší kus západního světa loajalitou k jeho režimu.