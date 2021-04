Skoro se zdá, že celý ten ruský útok na Vrbětice českou vládu obtěžuje. Raději by se snad věnovala devastující pandemii covidu-19. Jinak si tu odzívanost a otrávenost, s jakými premiér Andrej Babiš i vicepremiér Jan Hamáček celou věc řeší, vlastně vysvětlit nelze.

Jistě, je tu vyhoštění ruských diplomatů a Putinův velvyslanec na koberečku. Ale nejsme ani zdaleka tak razantní jako strana, která má útok na svědomí. Prezident mlčí úplně. Čas na to, aby poslal gratulační telegram prezidentovi Ekvádoru si udělal, ale o diplomatické válce s Ruskem si zatím ani nepromluvil s ředitelem zahraničního odboru své kanceláře, jak ten prozradil médiím. Premiér po klíčovém pondělním jednání své vlády suše oznámil, že si o dalším postupu teprve musí promluvit s pověřeným ministrem zahraničí Hamáčkem, že to zatím nestihl, a pak tomu dal korunu ostudnými slovy o útoku na „bulharské zboží“. A Hamáček mezitím požádal své unijní kolegy o nějaké solidární gesto tak zprudka, že si toho ani nevšimli. Je to tak, vláda Česka, toho suverénního státu, jak se teď rádo říká, se chová, jako by šlo o nějakou otravnou nepříjemnost. Hlavně ať je to brzy za námi.