Trvalo to dva týdny, ale také jen dvě hodiny. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger a poslanec TOP 09 Dominik Feri v úterý rezignovali, každý ale v jiném stylu, v jiném časovém odstupu od propuknutí jejich „aféry“. Zatímco prvnímu se právem vytýká vymlouvání se a kluzká snaha udržet si funkci za každou cenu, druhému se od části veřejnosti dostalo pochvaly za rychlost a rozhodnost, s jakými přijal osobní odpovědnost.

S gratulacemi Dominiku Ferimu je ale lepší počkat. Možná i trochu déle. Například do konce případného soudu. Protože to, co ho dnes posílá pryč z politiky, by ho mohlo za jistých okolností poslat i do vězení. I kdybychom ta svědectví dívek, které ho viní ze sexuálních útoků, vydělili dvěma, pořád toho zbývá dost na okamžité ukončení politické kariéry mladého poslance TOP 09. Soudit má soud, ne my, ale kdo ví, možná se jednou dozvíme věci, po kterých už nebudeme tak žasnout nad rychlostí, s jakou dnes chválený politik přijal osobní odpovědnost, ale spíše se budeme divit, že neodešel už dávno.