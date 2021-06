V lednu Robert Šlachta zahájil kampaň, v březnu se objevil v průzkumech s nějakými dvěma procenty preferencí, teď v květnu už jich má až pět. A to ještě nemá ani program. Teprve ho dává dohromady. Přesto se našly tisíce lidí, kteří ho chtějí dotlačit do Poslanecké sněmovny, aniž by vůbec tušily, co přesně tam chce dělat.

Vůbec nevíme, jaký má Robert Šlachta názor na to, že tu přestává být vlastní bydlení dostupné i pro střední třídu. Má na to nějaký recept? Vymyslel, jak ulevit tisícům samoživitelů a samoživitelek? Má podle něj stát dotovat nákup elektroaut i soukromníkům? Co si myslí o obnovitelných zdrojích? Co by udělal pro to, aby nezkolabovaly základní registry, v nichž stát shromažďuje data o svých občanech?