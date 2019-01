Jste připraveni na tvrdý brexit?

Dušan Tříska

Národohospodářská fakulta VŠE Patřím mezi menšinu, která brexit uvítala a dnes i tu (asi) super-menšinu, která by dala přednost jeho tvrdé, protože jedině čisté podobě.

Edvard Outrata

státní úředník ve výslužbě Doufejme ještě, že k tvrdému brexitu nedojde, zejména kvůli dalším vztahům evropského kontinentu a Británie. Zvláštní obavy z něho nemám a osobně se mě sotva dotkne. Našemu hospodářství by ublížil, dokonce možná více než jiným zemím, ale sneseme to.

Markéta Hejkalová

spisovatelka Mně osobně se žádný brexit nijak nedotkne, ale považuju ho - zvlášť ten tzv. tvrdý - za velmi špatnou zprávu pro Evropu, zato za skvělou zprávu pro Rusko. A z toho mě jímá hrůza.

Lenka Lindaurová

nezávislá kritička a kurátorka vizuálního umění Na to nemůže být připraven nikdo. Bude to spíš tvrdé poučení do budoucna.

Daniel Kvasnička

farář Dotýká a dotkne se to i celé Evropy a tedy i Česka. Ale tak to je. Nic na světě nelze dělat izolovaně! Mám obavu ze zmatku uvnitř Británie, z rozdělenosti a zcela neprůhledných zájmů stran a politiků. To ničí úroveň, ke které jsme všichni vzhlíželi.

Luděk Niedermayer

poslanec Evropského parlamentu Na možná chaos,který by tvrdý Brexit znamenal,se úplně připravit nedá. Ale můžeme se snažit aspoň v některých oblastech škody a rizika snížit. Myslím, že se bude (úspěšně) hledat jiná cesta, už je fakt čas i na této alternativě intenzivně pracovat.

Iva Pekárková

spisovatelka Nejsem, ale on nebude.

Marek Vácha

kněz a přírodovědec Tvrdý brexit a následný chaos by jistě udělal radost především Rusku a Číně. Proto mám obavy z jakéhokoli rozklížení evropské federace. Myslím, že Evropa se nyní musí snažit zachránit, co se zachránit dá. A myslím, že Britové už to ví taky.