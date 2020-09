Budou to možná nejzajímavější ze všech krajských voleb v historii. Už proto, že právě volby do krajských zastupitelstev zajímají voliče zhruba tak, jako je zajímají samotné kraje. Moc ne. Letos to ale bude jiné. Výsledek zcela jistě ovlivní covid-19. Jen je otázkou, jak moc.

Jak tedy ovlivní prudký nárůst případů nákazy covid-19 výsledek voleb? Ztratí fanoušci premiéra Andreje Babiše důvěru ve svého gurua? Bude se klíčová voličská skupina vládního ANO bát nákazy a k volbám nepůjde? Nebo zaberou předvolební dárky v podobě pětitisícového příspěvku a respirátoru zdarma? A co opozice? Pomůže jí vytváření protibabišovských koalic?

Na tyto klíčové otázky odpovídají přední čeští politologové.

Lubomír Kopeček , politolog, působí na Masarykově univerzitě

Nárůst případů covidu-19 je téma krajských voleb a myslím, že o tom ani není potřeba debatovat. Dokonce to vypadá, že pro poslední týdny před volbami možná půjde o nejdůležitější téma vzhledem k pozornosti, jakou všeobecně přitahuje. Je v zásadě podružné, že kandidující politici v krajích v tomto směru skoro nic dělat nemohou, protože hlavní slovo má někdo jiný.

Není to poprvé, kdy primárně celostátní téma ovlivňuje krajské volby. Stačí připomenout, jak veřejností rezonovaly při krajských volbách poplatky ve zdravotnictví (2008) nebo církevní restituce (2012). S krajskou politikou to souviselo také jen volně.

Zajímavější je se podívat, jak probíhá komunikace vlády, co tento nárůst může vyvolat a také – a to je dost podstatné – co se změnilo oproti letošnímu jaru, kdy covid-19 vstoupil na scénu. Právě tím je dobré začít. Rozdíl oproti jarním měsícům totiž bije do očí. Ani tehdy nechyběla kritika vládních opatření, nedostatku zdravotnického materiálu nebo "zavření" ekonomiky a celé země. Avšak názor, že vláda postupuje v zásadě správně tváří v tvář neznámému viru dominoval, což podporoval šok umocněný rostoucím počtem mrtvých například v Itálii. Promítlo se to do enormního skoku v důvěře v některé vládní politiky.

Střih, jsme o necelý půl roku později. Strach cítí mnozí pořád, ale šokové to už není. Výsledkem je emotivní debata, jestli roušky a respirátory narychlo posílané seniorům nebo peněžité rouškovné nemají hlavně konejšit a zakrývat letní zaspání vlády při přípravě na druhou koronavirovou vlnu. Situace vládních politiků je přitom v jistém ohledu mnohem méně komfortní než před létem a komunikačně působí defenzivněji. Příznačná je premiérova podrážděná reakce ("měla by mlčet") na výstrahu Světové zdravotnické organizace (WHO).

Komunikace ANO má ovšem na své straně jednu zásadní výhodu, na kterou je dobré nezapomínat. Minulá léta ukázala enormní loajalitu jádra voličů Andreje Babiše, kterou neotřáslo nic. Ani vyhrocená debata o jeho střetu zájmů, ani trestní stíhání, ani poukazy na minulost spojenou s StB. Prudký skokový nárůst počtu koronavirových případů a debata kolem vládních kroků možná může některé voliče ANO naviklat. Mnohé ale v jejich podpoře ANO spíše utvrdí. Význam přitom mají nejenom takové záležitosti, jako jsou finanční rouškovné, ale i tolik debatovaný plošně nařízený návrat roušek do vnitřních prostor. Mnoho hlavně starších lidí ho vítá.

Zhoršená situace asi sníží při krajských volbách voličskou účast (hlavně, ale nejenom) seniorů, kteří jsou pro výsledek ANO velmi důležití. Babišova strana i proto může mít slabší výsledek, než jaký aktuálně ukazují sociologické výzkumy. Ale těžko čekat, že by se odehrálo drtivé volební zemětřesení.

Ladislav Cabada , politolog, prorektor Metropolitní univerzity Praha

Podle řady komentátorů není pochyb o tom, že volby do krajských zastupitelstev na začátku října budou ovlivněny událostmi a ještě více mentalitou spojenou s tzv. koronavirovou krizí, kterou Česko a svět zažívají již více než půl roku. Přesto se domnívám, že se většina voličů nebude rozhodovat primárně v souvislosti s událostmi, které zažíváme od poloviny března tohoto roku, ale spíše s ohledem na dlouhodobější orientaci a preference.