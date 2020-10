Minulý týden se vláda Andreje Babiše rozhodla, že zahájí přípravy první části stavby vodního kanálu Dunaj–Odra–Labe mezi Ostravou a polskými hranicemi. První etapa by měla stát zhruba 15 miliard korun a samotná stavba koridoru by mohla začít po roce 2030.

Celý projekt vyvolává dlouhodobě rozporuplné reakce. Je tu zjevně politická chuť vlády a především prezidenta Miloše Zemana pustit se do takového díla, řada odborníků je ale proti. Je ale na celém projektu něco smysluplného? Nebo by šlo o stavbu nevhodnou, ať už z pohledu návratnosti celé investice, nebo zejména zásahu do krajiny?