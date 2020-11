Tři velké televizní sítě - ABC, CBS a NBC - přerušily minulý týden ve čtvrtek vysílání tiskové konference prezidenta Donalda Trumpa z Bílého domu. Později se k nim přidala i další média, která projev přenášela prostřednictvím internetu, například druhý největší deník ve Spojených státech USA Today.

Přerušení vysílání nastalo v situaci, kdy Trump od prvních minut svého proslovu mluvil o volebním podvodu, o ukradených prezidentských volbách a o tom, že ve skutečnosti vyhrál on. Jeho slova zaznívala z televizních obrazovek v době masivně sledovaného večerního zpravodajství, sledovaly je miliony lidí. Zmíněná média je ale vyhodnotila jako lživá. A v době, kdy se v ulicích mnoha amerických měst shromažďovaly tisíce Trumpových fanoušků i jako nebezpečná.

"Musíme to přerušit, protože prezident učinil řadu nepravdivých prohlášení, včetně představy, že došlo k podvodnému hlasování," řekl například moderátor NBC Lester Holt.

Byl to ze strany amerických médií správný postup v dané situaci? Nebo tu jde o cenzuru? Je představitelné, že by například televize nebo rozhlas přerušily vystoupené vrcholného politika v Česku, pokud by dotyčný lhal?